Bristol-Myers Squibb lance un avertissement

(Boursier.com) — Bristol -Myers Squibb, le groupe pharmaceutique américain, a annoncé pour son deuxième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,75$, inférieur aux attentes, à comparer à un niveau de 1,93$ un an avant. Le groupe abaisse par ailleurs très nettement sa guidance pour l'exercice, entre 7,35 et 7,65$, contre un consensus voisin de 8$. Pour le trimestre clos, les revenus ont chuté plus que prévu, à 11,2 milliards de dollars, contre 11,9 milliards un an auparavant et 11,8 milliards de consensus de marché. Le groupe table désormais sur une baisse des ventes annuelles "à un chiffre bas", du fait essentiellement d'une performance décevante du traitement du cancer Revlimid.