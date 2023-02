Bristol Myers Squibb dépasse les anticipations

(Boursier.com) — Bristol Myers Squibb a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 11,4 milliards de dollars, un bpa GAAP de 95 cents et un bénéfice ajusté par action de 1,82$. Le consensus était de 1,72$ de bénéfice ajusté par action et 11,2 milliards de dollars de revenus. Sur l'ensemble de l'exercice, le laboratoire américain a affiché des ventes de 46,2 milliards de dollars, un bénéfice GAAP par action de 2,95$ et un bpa ajusté de 7,7$. Bristol Myers Squibb fournit une fourchette d'orientation du bpa GAAP de 4,03 à 4,33$ pour 2023, et table sur un bpa ajusté allant de 7,95 à 8,25$. Le chiffre d'affaires total devrait augmenter d'environ 2%. Les revenus de Revlimid devraient être d'environ 6,5 milliards de dollars, selon la guidance du groupe. La marge brute est attendue à environ 77% en GAAP et non-GAAP.