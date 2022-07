Bristol-Myers soutenu par Revlimid

(Boursier.com) — Bristol -Myers Squibb, le groupe pharmaceutique américain, a annoncé pour le deuxième trimestre des revenus totalisant 11,9 milliards de dollars, contre 11,7 milliards un an plus tôt et 11,4 milliards de consensus. Les ventes du blockbuster Revlimid, traitement du cancer, ont grimpé à 2,5 milliards contre 2,1 milliards de consensus. Le bénéfice net trimestriel a représenté 4,2 milliards de dollars soit 1,93$ par titre, hors éléments, contre 3,7 milliards de dollars soit 1,63$ par action un an avant. Le consensus était de 1,8$ de bpa ajusté.