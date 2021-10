Bristol-Myers soutenu par les traitements du cancer

(Boursier.com) — Bristol -Myers Squibb, le laboratoire américain, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus en croissance de 10% et un bénéfice supérieur aux attentes, avec la reprise des ventes de ses traitements du cancer. Le groupe new-yorkais a ainsi réalisé des revenus trimestriels de 11,6 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 2$, contre respectivement 11,58 milliards et 1,92$ par titre de consensus. Le groupe relève par ailleurs le bas de fourchette de sa guidance de bénéfice ajusté par action sur l'année, la nouvelle fourchette allant de 7,4 à 7,55$. Le management évoque une bonne reprise de l'activité sur tous les marchés.