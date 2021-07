Bristol-Myers renoue avec les bénéfices

Bristol-Myers renoue avec les bénéfices









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bristol -Myers Squibb a renoué avec la rentabilité sur le second trimestre avec le retour à la croissance d'Opdivo - traitement blockbuster du cancer. Le bénéfice net a été de 1,055 milliard de dollars et 47 cents par titre, contre une perte de 85 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments, le laboratoire a généré un bénéfice de 4,3 milliards de dollars et 1,93$ par titre sur le trimestre, contre 4,2 milliards de consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 11,7 milliards de dollars, en augmentation de 16% en glissement annuel. Les revenus d'Opdivo ont également augmenté de 16%, à 1,9 milliard de dollars. Le traitement phare du groupe a bénéficié d'approbations pour de nouveaux types de tumeurs et de son utilisation accrue en tant que traitement initial du cancer avancé du poumon. Le groupe maintient sa guidance annuelle de bpa, entre 7,35 et 7,55$. Disposant d'une certaine flexibilité financière, le groupe entend procéder à des acquisitions ciblées ou des accords.