Bristol-Myers en grande forme

Bristol-Myers en grande forme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bristol-Myers Squibb bondit de 4% à Wall Street vers les 62$. Le laboratoire américain a en effet battu le consensus de profit au second trimestre, et rehaussé dans la foulée ses estimations 2020. Le groupe new-yorkais table sur des revenus annuels allant de 40,5 à 42 milliards de dollars, et anticipe un bpa ajusté logé entre 6,1 et 6,25$. Sur le trimestre clos en juin, le groupe pharmaceutique, qui bénéficie notamment des ventes solides d'Eliquis, a réalisé un bpa ajusté en vive croissance de 38% à 1,63$, contre 1,48$ de consensus. Les revenus ont grimpé de 61% à 10,13 milliards, contre 9,97 milliards de consensus. Les ventes d'Eliquis ont totalisé 2,16 milliards, contre 1,65 milliard de dollars pour Opdivo.