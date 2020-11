Bristol-Myers dope ses prévisions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bristol -Myers Squibb a annoncé un bénéfice du troisième trimestre meilleur que prévu, les revenus de la plupart de ses médicaments les plus populaires ayant dépassé les prévisions avec la reprise des soins médicaux reportés durant la pandémie. Le groupe se permet ainsi de doper ses prévisions 2020. Pour le troisième trimestre, le laboratoire a annoncé un bpa ajusté de 1,63$ en croissance de 39%, contre 1,49$ de consensus. Les revenus se sont envolés de 75% à 10,54 milliards de dollars, avec l'impact de l'acquisition de 74 milliards de dollars de Celgene l'an dernier. Pour l'exercice fiscal, le groupe table maintenant sur un bpa allant de 6,25$ à 6,35$ en base ajustée, et des revenus logés entre 41,5 et 42 milliards de dollars.