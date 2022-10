Bristol-Myers dépasse les attentes

(Boursier.com) — Bristol -Myers Squibb, le groupe pharmaceutique américain, a annoncé pour son troisième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,99$, contre 1,83$ de consensus et 2$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 11,22 milliards de dollars, dépassant de 2% le consensus, contre 11,62 milliards un an plus tôt. La baisse des ventes résulte des effets de change et de la concurrence générique affectant son blockbuster du cancer Revlimid sur le marché américain. Les ventes du traitement ont ainsi baissé de 28% à 2,4 milliards, mais dépassent tout de même le consensus. Les recettes du blockbuster sont toujours attendues entre 9 et 9,5 milliards sur l'année. Le bénéfice net trimestriel est ressorti malgré tout quasiment stable à 4,3 milliards de dollars.