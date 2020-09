BPCE : Jean-François Lequoy est nommé DG du Groupe

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance du Groupe BPCE a approuvé la nomination de Jean-François Lequoy actuel directeur général de Natixis Assurances, en tant que membre du directoire du Groupe BPCE, en charge des finances et de la stratégie.

Jean-François Lequoy prendra ses fonctions le 14 septembre. Il succède à Nicolas Namias, nommé directeur général de Natixis le 3 août.

Jean-François Lequoy a rejoint Natixis en 2014 pour réaliser le projet de constitution du pôle assurances visant à faire du Groupe BPCE un bancassureur de plein exercice. Chez Natixis Assurances, il a ainsi créé avec succès un groupe d'assurance intégré et performant au service des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne, tant en assurance non vie qu'en assurance de personnes, grâce notamment à de nombreux investissements industriels et à la redéfinition des partenariats stratégiques et industriels dans ces domaines.