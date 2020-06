BP va enregistrer une énorme dépréciation d'actifs

(Boursier.com) — Énorme dépréciation d'actifs à l'horizon pour BP. Anticipant que la pandémie de coronavirus aura un impact à long terme sur la demande énergétique et les prix, le géant britannique du pétrole et du gaz annonce ce matin qu'il va enregistrer des dépréciations d'actifs estimées entre 13 et 17,5 milliards de dollars après impôts sur le trimestre en cours.

"La pandémie de Covid-19 s'étant poursuivie au cours du deuxième trimestre 2020, BP voit maintenant la perspective d'un impact durable de la pandémie sur l'économie mondiale, avec le potentiel d'une demande d'énergie plus faible pendant une période prolongée... Les conséquences de la pandémie vont accélérer le rythme de la transition vers une économie à faible intensité de carbone".

En février, BP s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.