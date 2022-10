BP s'offre le producteur de biogaz Archaea Energy

(Boursier.com) — BP poursuit son expansion dans les énergies à faible émission de carbone. Le géant britannique a accepté de débourser environ 4,1 milliards de dollars, dette comprise, pour racheter le producteur de biogaz Archaea Energy. BP paiera 26 dollars par action, soit une prime de 38% par rapport au cours moyen de l'action de la cible des 30 derniers jours. La société basée à Houston, qui capte les émissions de gaz résiduaires des décharges et des fermes, deviendra un élément clé de l'activité bioénergie de BP et accélérera sa croissance.

La bioénergie est l'un des cinq moteurs de croissance de la transition stratégique que BP entend développer rapidement au cours de cette décennie. Le groupe s'attend à ce que ses investissements dans ces activités de croissance atteignent plus de 40% de ses dépenses annuelles totales d'ici 2025, avec l'objectif de les porter à environ 50% d'ici 2030.

Archaea a été créée en 2021, lorsque Rice Acquisition Corp a fusionné avec deux autres sociétés pour créer un géant du gaz naturel dit renouvelable. L'entreprise capture le biogaz dans des décharges ou des fermes et le transforme en gaz naturel de qualité pipelinière. La combustion du carburant libère toujours du dioxyde de carbone, mais a un impact global sur le climat plus faible que si le méthane avait été simplement évacué dans l'atmosphère.

Sous la direction de Bernard Looney, BP cherche à se positionner à la pointe des efforts des grandes compagnies pétrolières pour réduire les gaz à effet de serre et passer à des formes d'énergie plus propres. La firme a été l'une des premières à promettre d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 et à faire de gros paris sur l'éolien offshore et les voitures électriques. "Archaea est une entreprise fantastique à croissance rapide, et BP y ajoutera une valeur distinctive grâce à ses activités commerciales et à sa clientèle. Cette acquisition accélérera notre moteur de croissance dans le domaine de la bioénergie, en créant un véritable leader dans le secteur du biogaz, et soutiendra notre ambition de parvenir à des émissions nettes nulles. Et, ce qui est important, nous faisons tout cela en restant concentrés sur l'exécution disciplinée de notre cadre financier", souligne Bernard Looney.