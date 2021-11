bp et Infosys vont développer une solution 'Énergie en tant que service' pour les campus et les villes

(Boursier.com) — bp , société énergétique globale intégrée, et Infosys leader mondial des services et conseils numériques de nouvelle génération, ont annoncé avoir passé un accord pour développer et piloter une solution d'énergie en tant que service (EaaS), qui visera à aider les entreprises à améliorer l'efficacité énergétique de leurs infrastructures et à atteindre leurs objectifs de décarbonation.

Infosys et bp ont l'intention de co-développer une plateforme numérique capable de collecter des données à partir de multiples actifs énergétiques et d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser l'offre et la demande d'énergie pour l'électricité, la chaleur, le refroidissement et la recharge des véhicules électriques (VE). Les entreprises piloteront la plateforme numérique au centre de développement d'Infosys à Pune (Inde), dans un environnement qui reproduit une petite ville, où l'énergie est produite, stockée et consommée en de multiples points. Une fois le projet pilote réussi, elles viseront à déployer ce modèle sur d'autres campus d'Infosys en Inde et auprès de certains clients, afin d'aider à gérer l'énergie et à réduire les émissions.

Par ailleurs, les entreprises ont convenu de collaborer sur l'intégration de la production d'énergie solaire dans le système énergétique du campus. L'énergie générée par cette intégration sera contrôlée et optimisée par la plateforme numérique et pourra être stockée ou redirigée vers l'alimentation électrique du bâtiment, les systèmes de chauffage et de refroidissement, ainsi que vers une infrastructure de recharge des véhicules électriques...