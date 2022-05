BP : énorme perte trimestrielle avec la sortie de Russie

(Boursier.com) — BP dévoile des résultats supérieurs aux attentes des analystes au premier trimestre tout en registrant une énorme charge liée à sa sortie de Russie de 29,3 milliards de dollars. Le géant pétrolier britannique a néanmoins réalisé sur les trois premiers mois de l'exercice un profit net ajusté de 6,53 Mds$ (le plus élevé en plus de 10 ans) contre 4,43 Mds$ de consensus tandis qu'il est parvenu à dégager un free cash-flow opérationnel de 8,6 Mds$. La perte publiée atteint 20,4 Mds$. Malgré cette montagne de liquidités, BP s'en tient à son budget de dépenses de 14 à 15 milliards de dollars sur l'année. Le groupe n'en oublie pas pour autant ses actionnaires : il compte racheter 2,5 Mds$ de titres d'ici la publication des résultats du 2ème trimestre et verser un dividende trimestriel de 5,46 cents par action.

"BP continue d'établir un historique de livraison dans le cadre de son cadre financier discipliné. La dette nette a diminué pour le huitième trimestre consécutif ; nous investissons avec discipline pour faire avancer notre stratégie - réalisant des progrès significatifs depuis le début de l'année ; et nous respectons notre engagement en matière de distribution aux actionnaires", affirme Murray Auchinclos, Directeur financier de la firme.