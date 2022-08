BP : choie ses actionnaires, les bénéfices s'envolent

(Boursier.com) — Surfant sur la vigueur des prix de l'or noir, BP dévoile des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes du marché. Le géant britannique de l'énergie en profite pour lancer un programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars et augmenter son dividende trimestriel de 10%. Sur les trois mois clos fin juin, BP a enregistré un résultat net ajusté de 8,5 Mds$, près de 2 Mds$ supérieurs au consensus, alors que sa dette nette a reculé sur trois mois de 27,5 à 22,8 Mds$. Le cash-flow opérationnel a atteint 10,86 Mds$, soit deux fois le montant du second trimestre 2021 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires est multiplié par près de trois sur un an à 9,3 Mds$. Outre ses activités opérationnels, BP a également grandement profité de son activité de trading.

"BP continue d'accumuler les résultats dans un cadre financier discipliné, qui reste inchangé. La dette nette a diminué pour le neuvième trimestre consécutif. Nous investissons avec discipline pour faire avancer notre stratégie et nous respectons notre engagement en matière de distribution aux actionnaires. Nous augmentons notre dividende de 10% et annonçons un nouveau rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars", déclare Murray Auchincloss, Directeur financier.

BP s'attend à ce que les prix du pétrole restent élevés au troisième trimestre en raison de la perturbation continue de l'approvisionnement russe, des niveaux réduits de capacité de réserve et des niveaux de stocks nettement inférieurs à la moyenne sur cinq ans. La firme continue d'anticiper des dépenses d'investissement comprises entre 14 et 15 milliards de dollars pour 2022.