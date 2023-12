Box plonge à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Box abandonne 13% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe software actif dans le partage de fichiers et la collaboration en ligne se montre prudent en termes de perspectives, tablant sur des revenus de 262 à 264 millions de dollars sur le quatrième trimestre fiscal, contre 266 millions de consensus. Pour son troisième trimestre, clos fin octobre, le groupe californien a affiché des ventes de 261,5 millions de dollars, contre 250 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net consolidé a été de 10,7 millions, contre 9,9 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 36 cents sur la période close, contre 38 cents de consensus. Pour le quatrième trimestre, ce bpa ajusté est anticipé entre 38 et 39 cents. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus sont donc anticipés entre 1,037 et 1,039 milliard de dollars, alors que le bpa ajusté est attendu entre 1,42 et 1,43$. Le consensus était de 1,49$.