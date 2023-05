Box : de l'IA dans la boîte, évidemment

(Boursier.com) — Box Inc, groupe américain fournissant des solutions cloud sécurisées de stockage et partage de fichiers d'entreprise, a annoncé hier soir un solide premier trimestre fiscal, supérieur aux attentes, avec des revenus de 252 millions de dollars dépassant les prévisions, une marge non-GAAP opérationnelle de 23% et un cash flow opérationnel de 125 millions de dollars en croissance de 16%. Le free cash flow a augmenté de 19% à 108 millions. Box a dévoilé Box AI, un nouvel ensemble de fonctionnalités qui intégrera nativement des modèles d'IA avancés dans Box Content Cloud, apportant les normes de niveau entreprise de Box en matière de sécurité, de conformité et de confidentialité à cette "technologie révolutionnaire". Parallèlement, Box a également annoncé qu'elle intégrerait les modèles d'IA les plus avancés d'OpenAI avec Box Content Cloud, permettant ainsi de nouvelles façons de comprendre et de créer du contenu sur Box.