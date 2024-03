Box bat le consensus de profit et se muscle dans l'IA

(Boursier.com) — Box , la plateforme de gestion de contenus stockés en ligne, a battu le consensus des analystes au titre du quatrième trimestre en termes de profits, mais raté celui de revenus. Le bénéfice ajusté par action a représenté 42 cents sur le trimestre clos, tandis que les revenus ont atteint 263 millions de dollars. Ainsi, les revenus de l'exercice ont totalisé 1,04 milliard de dollars, en ligne tout de même avec la guidance du groupe, pour un bénéfice ajusté par action de 1,46$. Le groupe a annoncé par ailleurs une nouvelle expansion de 100 millions de dollars de son programme de rachat d'actions. Hier soir, Box a aussi fait état d'une collaboration étendue avec Microsoft via une nouvelle intégration avec le service Azure OpenAI, afin d'apporter à Box AI ses grands modèles de langage avancés. "L'intégration d'Azure OpenAI Service permet aux clients de Box de bénéficier des modèles d'IA les plus avancés au monde, tout en intégrant à cette technologie révolutionnaire les normes d'entreprise de Box et de Microsoft en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité", indique Box.