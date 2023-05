Bouygues : voit rouge après les résultats

(Boursier.com) — En queue du CAC40, Bouygues recule de 2,5% à 31 euros en matinée à Paris. Le conglomérat a publié des résultats trimestriels en nette amélioration, dopés par le rachat d'Equans, et confirmé ses objectifs annuels. Mais certains analystes pointent la relative faiblesse des flux de trésorerie, une déception du côté de la conquête de nouveaux clients chez BT et des perspectives peu encourageantes. Sur les trois premiers mois de 2023, le groupe a enregistré un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) de 9 millions d'euros, contre -66 ME au premier trimestre 2022, pour un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, en hausse de 46%.

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues confirme pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités (ROCA). Ces perspectives s'entendent sur la base d'un proforma 2022 intégrant Equans comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022, soit un chiffre d'affaires de 54,4 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant des activités de 2,164 MdsE.