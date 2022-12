Bouygues : un analyste prudent

(Boursier.com) — Bouygues débute la séance en léger repli de 0,1% à 28,4 euros. L'actualité autour du conglomérat est marquée par une note de Citi qui a repris le suivi de la valeur avec un avis 'neutre' et une cible de 27 euros. La banque américaine parle d'une histoire d'investissement "compliquée". Le groupe a "beaucoup de pièces mobiles" avec un potentiel dans son activité de télécommunications compensé par des divisions plus macro-sensibles. L'acquisition d'Equans "ajoute à la complexité" et les prévisions pour 2023 pourraient être inférieures à ce qui avait été initialement indiqué en novembre 2021, ajoute le courtier. Cependant, compte tenu de la faiblesse récente de l'action, cela se reflète peut-être déjà dans les cours.