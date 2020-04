Bouygues TP réalisera le tronçon C1 de la ligne HS2 au Royaume-Uni

Bouygues TP réalisera le tronçon C1 de la ligne HS2 au Royaume-Uni









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — La société High Speed Two Ltd en charge du développement de la ligne à grande vitesse entre Londres et le nord de l'Angleterre, a confirmé à la joint-venture ALIGN l'ordre de service de démarrer les travaux. La ligne à grande vitesse HS2 est le plus important projet d'infrastructure de transport au Royaume-Uni. Elle partira de Londres pour desservir sans arrêt Birmingham puis bifurquer en direction des villes de Manchester et de Leeds.

Le groupement ALIGN (Bouygues Travaux Publics / Sir Robert McAlpine / VolkerFitzpatrick) est en charge de la conception et de la construction de la section C1 du projet.

Ce tronçon de 21,6 kilomètres situé au nord-ouest de Londres inclut un viaduc emblématique de 3,4 kilomètres (Colne Valley Viaduct) et deux tunnels de 15,75 kilomètres chacun (Chilterns Tunnels).

Des tunneliers à densité variable - technologie déjà déployée par Bouygues Travaux Publics à Hong Kong ou sur le Grand Paris Express - seront utilisés afin d'adapter le creusement aux conditions géologiques spécifiques du terrain. Les travaux comprennent également la réalisation des rameaux de communication entre les deux tunnels ainsi que 5 puits de ventilation.

Le développement des études et les travaux préparatoires ont démarré en 2017.

La mobilisation des équipes va se renforcer pour mobiliser en pointe plus de 1.500 collaborateurs. La durée du contrat est de 66 mois (5 ans et demi).