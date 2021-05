Bouygues Telecom signe son premier contrat PPA éolien avec EDF

(Boursier.com) — Richard Viel, PDG de Bouygues Telecom et Marc Benayoun, Directeur Exécutif Groupe EDF, ont signé un contrat de fourniture intégrant un PPA (Power Purchase Agreement) qui couvrira plus de 10% des consommations électriques de Bouygues Telecom à l'horizon 2024. Entre 2022 et 2024, EDF va mettre à disposition de Bouygues Telecom 203 GWh d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de la production électrique de six parcs éoliens exploités par sa filiale EDF Renouvelables et retenus par l'opérateur de télécommunications. Le contrat de fourniture établi pour une durée de trois ans, garantit ainsi le prolongement de l'exploitation de ces parcs en sortie du dispositif d'obligation d'achat. Les installations concernées sont celles de Trois-Sources (Meuse), Stenay (Meuse), Niedervisse (Moselle), La Heroudière (Manche), La Nourais (Ille-et-Vilaine) et Riols (Hérault).

L'approvisionnement du PPA intégré dans le contrat de fourniture de Bouygues Telecom sera assuré via Agregio, la filiale du groupe EDF spécialisée dans la valorisation des productions d'énergie renouvelable.

Avec ce contrat, Bouygues Telecom confirme son engagement dans le développement des énergies renouvelables, en permettant de maintenir en fonction des unités de production renouvelable existantes. Il poursuit ainsi ses actions en faveur de la transition énergétique, après avoir opté début 2021 pour une fourniture électrique 100% renouvelable certifiée par des garanties d'origine. L'opérateur s'inscrit également dans une logique de développement territorial, en sélectionnant des parcs de production bien répartis sur le territoire et implantés en proximité de ses propres installations.