Bouygues Telecom signe avec Amazon Prime Video

Bouygues Telecom signe avec Amazon Prime Video









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bouygues Telecom a signé un partenariat avec Amazon Prime Video et inclut désormais l'application Prime Video dans ses box Android. Le service Amazon Prime Video inclus dans l'abonnement Amazon Prime proposé à 5,99 euros/mois est disponible pour tous les clients Bouygues Telecom détenteurs d'une Bbox Miami ou Bbox 4K. Pour accéder au service, il leur suffit de créer un compte directement depuis l'application Prime Video embarquée dans leur Bbox. Bouygues Telecom pourra ainsi faire bénéficier ses clients d'un accès illimité à un catalogue exclusif d'Amazon Originals, à de nombreux films, séries populaires et d'émissions de TV en HD ou 4K HDR comme Tom Clancy's Jack Ryan, The Marvelous, Mrs. Maisel, The Grand Tour, Good Omens, American Gods, Carnival Row ou encore Varane : Destin de Champion, DC's Pennyworth, Suits : Jessica Pearson, Into the Dark... L'ensemble des programmes est également disponible sur smartphone et tablette, et téléchargeable afin de les visionner hors connexion. Outre le service de vidéo à la demande, les clients bénéficient de tous les autres bénéfices d'Amazon Prime : livraison accélérée et prioritaire, Amazon Photos...

Les clients Bouygues Telecom disposant déjà d'un compte Amazon Prime peuvent également accéder à l'application Prime Video depuis leur box Android.

En s'associant à un des leaders de vidéo à la demande tel qu'Amazon Prime Video, Bouygues Telecom "enrichit son offre de contenus et poursuit sa stratégie d'apporter une expérience toujours plus riche à ses clients", se félicite l'opérateur français.