Bouygues Telecom : en vive hausse

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Bouygues s'adjuge 6,6% à 24,7 euros, en compagnie d'Orange (+6,7%). Bryan Garnier est passé à l''achat' sur le conglomérat ce matin en ajustant sa 'fair value' de 39 à 38 euros. Si les perspectives dans le contracting sont évidemment entachées par l'épidémie de coronavirus, le courtier estime que les qualités défensives du secteur des télécoms devraient jouer en sa faveur.

Eiffage et Vinci sont en effet davantage exposés aux mesures de confinement avec leur division 'autoroutière' mais également via leur branche aéroportuaire, notamment importante pour Vinci...