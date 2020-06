Bouygues Telecom a signé un protocole d'exclusivité avec le Crédit Mutuel pour l'acquisition d'Euro-Information Telecom

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bouygues Telecom annonce avoir signé un protocole d'exclusivité avec Euro-Information, société du groupe Crédit Mutuel, en vue :

- d'acquérir 100 % du capital de sa filiale Euro-Information Telecom (EIT), 1er opérateur alternatif du marché ;

- et de conclure un partenariat de distribution exclusif associant le Crédit Mutuel1, le CIC et Bouygues Telecom.

Cette opération, qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Bouygues Telecom, lui permettrait de renforcer son parc de plus de 2 millions de clients et d'élargir son réseau de distribution grâce à plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC, et à leurs 30.000 conseillers de clientèle.

Dans un contexte où le secteur des télécoms connaît de fortes évolutions technologiques, ce partenariat stratégique permettrait à EIT de poursuivre le développement de son activité en s'appuyant sur des valeurs communes aux deux partenaires : qualité de service, proximité client et respect des collaborateurs.

Le prix d'acquisition comprend une part fixe de 530 millions d'euros payable au closing et une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d'euros, conditionnée à l'atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin d'année 2020 sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, notamment auprès de l'Autorité française de la Concurrence, et reste soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel.

Richard Viel, Directeur Général de Bouygues Telecom, déclare : "Bouygues Telecom se réjouit de cette opération et de ce projet de partenariat avec le Crédit Mutuel, ce grand groupe bancaire français avec lequel nous partageons les mêmes valeurs humaines et d'attention au client. Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourrait accroître sa base de clients et renforcer son empreinte commerciale en proposant ses offres aux caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC, réparties sur tout le territoire."

Daniel Baal, Directeur Général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Frantz Rublé, Président d'Euro-Information, société technologique du Crédit Mutuel, déclarent : "Le Crédit Mutuel, le CIC et Euro-information sont heureux de nouer un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom. Comme le Crédit Mutuel, Bouygues Telecom place l'innovation et l'engagement de ses collaborateurs au coeur de sa stratégie. Avec cet accord, les réseaux Crédit Mutuel et CIC poursuivront leur développement dans la téléphonie, en associant le meilleur de la technologie et de la relation client."