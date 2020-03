Bouygues suspend ses objectifs 2020

(Boursier.com) — Bouygues suspend aussi ses objectifs 2020. Présentées le 20 février, ces perspectives seront affectées par l'impact que l'épidémie de Covid-19 aura sur les métiers du Groupe. Cet impact, qu'il n'est pas possible de quantifier à ce jour, dépendra de multiples facteurs, et notamment pour tous les métiers de la société, de l'étendue et la durée de l'épidémie, des mesures de prévention et d'accompagnement décidées par les gouvernements des pays concernés, des conditions d'éligibilité des collaborateurs au chômage partiel. Plus spécifiquement, Bouygues souligne que l'impact du Covid-19 dépendra, s'agissant des activités de construction, de la durée d'interruption des chantiers, ainsi que de la disponibilité des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'oeuvre, des fournisseurs, des prestataires ou sous-traitants et, s'agissant des activités audiovisuelles (qui représentent une part limitée des revenus du Groupe), comme annoncé par TF1 le 23 mars, de l'évolution des revenus publicitaires.

En raison de ces incertitudes pesant en particulier sur les activités de construction et audiovisuelles, le Groupe suspend ses objectifs ainsi que ceux de ses activités jusqu'à ce que la situation se clarifie.