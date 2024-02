Bouygues : solide sur ses bases

(Boursier.com) — Bouygues recule de 0,7% sur les 33 euros ce jeudi, alors que Morgan Stanley reste à 'souspondérer' sur le groupe, tout en relevant sa cible de 30 à... 33 euros. Citigroup est quant à lui 'neutre' sur le dossier avec un objectif de cours ajusté à 33,80 euros et Barclays est à 'pondération de marché' avec un objectif de cours de 41 euros. JP Morgan avait déjà remonté le curseur sur le titre à 49 euros avec un avis à 'surpondérer'... La belle publication trimestrielle (T3) n'a pas été oubliée par le marché, marquée par une nette amélioration du BFR et une reprise de provisions limitée. HSBC avait d'ailleurs réitéré son avis à l'achat' et sa cible de 40 euros à cette occasion.

Le prochain rendez-vous est fixé au 27 février avec la publication des résultats annuels 2023...