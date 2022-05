Bouygues : signature du contrat d'acquisition d'Equans avec Engie.

(Boursier.com) — Le groupe Bouygues annonce avoir franchi une nouvelle étape en vue de la création d'un nouveau leader mondial des services multi-techniques, avec la signature du contrat d'acquisition d'Equans avec Engie.

Bouygues a ainsi signé avec Engie, le 12 mai, le contrat d'acquisition d'Equans ("Share Purchase Agreement") après l'émission de l'ensemble des avis des Instances Représentatives du Personnel concernées d'Equans et d'Engie.

La réalisation de l'acquisition d'Equans reste soumise à la finalisation de la constitution du périmètre d'Equans par Engie et à l'obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers.

La finalisation de l'opération est attendue au second semestre 2022, conformément au calendrier initial.