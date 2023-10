Bouygues : réponse attendue le 31 octobre

(Boursier.com) — Barclays reste à 'pondération en ligne' sur le groupe Bouygues avec une cible qui passe à 37,50 euros. Un call récent avec la direction a souligné une attitude globalement prudente sur les activités Colas, Immobilier et TF1, tandis que le message était plus constructif pour les autres divisions, a expliqué de son côté Stifel qui reste prudent sur la holding, en amont de la publication trimestrielle le 31 octobre.

Le rachat des minoritaires de Colas modifie l'argumentaire d'investissement de Stifel, car sa suggestion d'utiliser sa cotation pour scinder les activités Contracting et TMT n'est désormais plus envisageable... De plus, le courtier a du mal à comprendre la logique de cette décision et la prime de +54% payée, même si cela simplifie la structure du conglomérat.

À son avis, une scission dans le sens de sa proposition reste le meilleur moyen de mettre en oeuvre des plateformes de croissance et des synergies plus solides, de recentrer chaque nouvelle entité, et, éventuellement, de débloquer davantage de valeur actionnariale. Le marché suivra sans doute de près le redressement d'Equans et la possible consolidation du marché français des télécoms...

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues avait confirmé pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités (ROCA)... Ces perspectives s'entendent sur la base d'un proforma 2022 intégrant Equans comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022, soit un chiffre d'affaires de 54,4 MdsE et un résultat opérationnel courant des activités de 2,164 MdsE.