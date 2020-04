Bouygues remonte sur les 26 euros

(Boursier.com) — Bouygues reprend 3,5% à 26 euros ce mercredi, alors que le titre du conglomérat continue de faire l'objet d'ajustements d'analystes, à l'image de Bryan Garnier qui a ajusté sa 'fair value' de 34 à 30 euros, tout en restant à l''achat' sur le dossier. Goldman Sachs qui est 'neutre' vise un cours de 34 euros. JP Morgan était auparavant repassé à 'neutre' sur le dossier, tout en réduisant son objectif de cours à 34 euros. Le Credit Suisse ne vise plus que 34 euros, mais reste à 'surperformer', alors que Morgan Stanley a ramené son objectif à 39 euros tout en confirmant son conseil 'surpondérer'.

Le groupe a annoncé qu'il renonçait à ses objectifs de résultats 2020, qu'il avait dans un premier temps suspendus le 24 mars dernier. Seuls les résultats de sa filiale Bouygues Telecom, moins affectée par la crise du Covid-19, restent suspendus en attendant une meilleure visibilité...

En outre, le conseil d'administration de Bouygues a décidé de renoncer à proposer une distribution de dividende à l'assemblée générale du 23 avril 2020. Un nouveau conseil se réunira en août pour réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende au titre de 2019.

Un "impact substantiel" sur les résultats

Depuis le 24 mars, de nouveaux éléments sont apparus qui ont rendu caduques les prévisions du groupe de BTP, de médias et de télécoms. La France a annoncé le 27 mars le prolongement du confinement pour 15 jours supplémentaires, période qui pourrait être prolongée encore au-delà. En outre, ces derniers jours, un nombre croissant de pays ont mis en place des mesures similaires, en particulier les pays d'implantation pérenne du Groupe comme le Royaume-Uni, certaines provinces du Canada et une partie des Etats-Unis.

Compte tenu de ces éléments et du poids des activités de construction, "la crise actuelle aura un impact substantiel sur les résultats du groupe en 2020. En conséquence, il apparaît que les objectifs 2020 du Groupe, des activités de construction et de TF1 ne pourront pas être tenus", a indiqué Bouygues dans un communiqué.

Il est "trop tôt pour établir de nouveaux objectifs" pour 2020, a précisé le groupe... Jusqu'à présent, Bouygues tablait sur la génération d'un cash-flow libre après BFR2 de 1 milliard d'euros en 2020 grâce à la contribution de ses trois activités. Pour les activités de construction, la marge opérationnelle courante était attendue en amélioration en 2020 comparé à 2019. Pour TF1, le taux de marge opérationnelle courante était attendu à deux chiffres et le coût des programmes à 985 millions d'euros en 2020.

Liquidités et un bilan solide

A cette date, l'activité de Bouygues Telecom reste peu impactée par la pandémie. Sur les deux dernières semaines, les usages data Mobile et Fixe sont en forte hausse, de respectivement 30% et 50%, a précisé Bouygues.

Le groupe ajoute qu'il dispose d'un très fort niveau de liquidités et d'un bilan solide. L'endettement financier net est faible à 2,2 milliards d'euros à fin décembre 2019, soit un ratio d'endettement de 19%. L'échéancier de la dette est bien réparti et ces dettes ne sont pas soumises à des covenants. La trésorerie disponible s'élevait à 11,6 MdsE à fin décembre 2019, dont 3,3 MdsE de trésorerie et 8,3 MdsE de lignes de crédit à moyen/long terme non utilisées et non soumises à des covenants.

Bouygues a indiqué que son assemblée générale du 23 avril aurait lieu au siège social du groupe, avenue Hoche à Paris, hors la présence physique des actionnaires, et qu'elle sera retransmise sur le site internet du groupe.