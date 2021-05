Bouygues : quelle contribution d'Alstom ?

Bouygues : quelle contribution d'Alstom ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alstom a publié ses résultats 2020/21 arrêtés au 31 mars 2021. Sur cette base, la contribution d'Alstom au résultat net du premier trimestre 2021 de Bouygues ressort à 120 ME, contre 35 ME un an plus tôt. La contribution comprend 115 millions d'euros au titre du profit de dilution net issu des 2 augmentations de capital réalisées le 29 janvier 2021 par Alstom et réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc, ainsi que la plus-value nette issue de la cession de 12 millions actions Alstom réalisée par Bouygues le 10 mars 2021, et 5 millions d'euros au titre de la quote-part de Bouygues au résultat d'Alstom réalisé sur le second semestre 2020/21. Au 30 avril 2021, Bouygues détient une participation de 3,12% au capital d'Alstom.