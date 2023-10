Bouygues : prend la tête du CAC40 après une solide publication

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Bouygues s'adjuge 5% à 33,4 euros en début de séance, porté par sa belle publication. Le conglomérat a dégagé sur les 9 premiers mois de l'exercice un chiffre d'affaires de 40,9 milliards d'euros, en hausse de 38%, porté principalement par la contribution d'Equans. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires augmente de 2%. Le résultat opérationnel courant des activités ressort à 1,623 milliard d'euros, en hausse de 383 ME sur un an. Le consensus tablait sur un ROCA de 1,52 MdE pour des revenus de 40,8 MdsE.

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues confirme pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités (ROCA).

Bouygues a publié des résultats trimestriels raisonnables, dépassant le consensus et portés principalement par Colas. Cela souligne l'importance de la relance des infrastructures pour le Groupe, explique Stifel ('conserver'). Les résultats ont été soutenus par la première consolidation d'Equans, mais impactés par un environnement immobilier difficile.