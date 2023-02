Bouygues : prend la tête du CAC40 après les résultats

(Boursier.com) — Bouygues s'offre la tête du CAC40 (+3,5% à 32,5 euros) après des résultats 2022 de très bonne facture. Le conglomérat a dégagé l'an passé un résultat opérationnel courant des activités de 2,02 milliards d'euros, contre 1,73 MdsE en 2021, pour un chiffre d'affaires de 44,32 MdsE, en progression de 18%, en ligne avec ses attentes. La marge ressort ainsi stable à 4,6%. La direction avait dit viser lors de la publication de ses précédents résultats une "nouvelle augmentation" de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant.

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues vise pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation de son ROCA (sur la base d'un proforma intégrant Equans sur l'ensemble de l'exercice 2022). Bouygues propose le versement d'un dividende de 1,80 euro par action au titre de 2022, stable par rapport à celui de l'an passé.

Citi évoque un ensemble de données "solides", avec un chiffre d'affaires supérieur au consensus et une marge en hausse par rapport à l'année dernière. L'analyste ('neutre') souligne que la performance de l'activité sous-jacente a été tirée par les segments Télécoms et Colas, et note que les revenus du groupe ont augmenté de 18%, y compris la nouvelle contribution d'Equans, ce qui est 1,7% supérieure à ses estimations et 4,2% à celles du consensus.