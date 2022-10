Bouygues pourrait se séparer de certains actifs d'Equans

(Boursier.com) — Bouygues perd encore 2,5% à 26,3 euros en fin de séance, sur un plancher d'un an. Le conglomérat, qui a finalisé en début de semaine l'acquisition d'Equans pour 6,1 milliards d'euros et est devenu par cette occasion un leader mondial sur le marché porteur des services multi-techniques, envisagerait de vendre certains actifs d'Equans. Selon les sources de 'Bloomberg,' Bouygues travaillerait avec divers conseillers sur la cession potentielle des réseaux de chauffage urbain et de recharge de voitures électriques d'Equans au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Les actifs pourraient avoir une valeur combinée pouvant atteindre 1 milliard d'euros. Ils pourraient attirer des fonds d'infrastructure et des acheteurs stratégiques, précisent les sources de l'agence. Les délibérations seraient en cours et aucune décision définitive n'aurait été prise par Bouygues.