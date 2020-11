Bouygues perd encore du terrain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré des comptes trimestriels plutôt solides et la révision à la hausse de ses perspectives pour le second semestre, Bouygues perd encore 1,6% à 33,1 euros ce vendredi, en repli pour la troisième séance consécutive.

Le groupe de BTP, de médias et de télécoms prévoit désormais une marge opérationnelle courante sur les six derniers mois de l'exercice très légèrement supérieure à celle du second semestre 2019 alors qu'il avait dit auparavant viser une "rentabilité significative" mais inférieure au niveau de l'an dernier.

La forte amélioration de l'EBIT au troisième trimestre s'est avérée supérieure aux attentes des analystes, affirme Stifel. Toutefois, certaines incertitudes à court terme demeurent (Colas et l'immobilier en France) tandis que les investissements dans les télécoms ont été revus à la hausse. Par ailleurs, le broker, à 'conserver' sur le titre, pense que le consensus de 2021 reste ambitieux (avec un retour de l'EBIT déjà attendu au niveau de 2019).

A l''achat', Kepler Cheuvreux a revalorisé le dossier de 37 à 40 euros tandis qu'AlphaValue a ajusté sa cible de 37,9 à 37,7 euros ('accumuler').