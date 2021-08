Bouygues : Pascal Minault nommé PDG de Bouygues Construction

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Bouygues Construction a nommé Pascal Minault président-directeur général. Il succède à Philippe Bonnave, qui rejoint Bouygues SA pour assurer des missions auprès de la direction générale dans le domaine de la construction. Pascal Minault, 57 ans, diplômé de l'école Polytechnique, de l'école Nationale des Ponts et Chaussées et du Collège des Ingénieurs, a rejoint le groupe Bouygues en 1986. Il débute sa carrière au sein de Bouygues Travaux Publics sur des grands chantiers d'infrastructures à Hong Kong et en France. En 1998, il rejoint la division Entreprises France-Europe, entité de Bouygues Construction comprenant les activités Bâtiment en France (hors Île-de-France) et en Europe de l'Ouest, en tant que directeur génie civil de Norpac - Bouygues Belgium. En 2002, il prend la direction générale de Bouygues UK à Londres et il poursuit le développement de l'activité de partenariat public-privé dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement. En 2008, il est nommé directeur général de Losinger Marazzi, filiale Suisse de Bouygues Construction. Début 2015, il est nommé directeur général de Bouygues Entreprises France-Europe.

En 2019, Pascal Minault est nommé président de Bouygues Immobilier avant de rejoindre de nouveau Bouygues Construction où il occupait les fonctions de directeur général depuis le 1er juillet 2021.