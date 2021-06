Bouygues : partenariat entre Bouygues Energies & Services et FM Logistic

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Bouygues Energies & Services et FM Logistic annoncent la signature d'un partenariat exclusif visant à développer un écosystème territorial d'hydrogène renouvelable autour de la Métropole d'Orléans. L'objectif de cette collaboration entre l'un des pionniers français des solutions d'hydrogène renouvelable et l'expert de la supply chain est de contribuer à la décarbonation de la filière logistique en France.

Le projet H2HUB Loiret autour d'Orléans Métropole consiste à produire de l'hydrogène renouvelable, jusqu'à 800 kg/jour à terme, à proximité d'un site de FM Logistic.

Cet hydrogène vert sera distribué sur différents sites de FM Logistic autour de la Métropole d'Orléans via des stations privées et publiques déployées par Bouygues Energies & Services.

Cet hydrogène alimentera ainsi tout un écosystème local d'acteurs publics et privés engagés dans la décarbonation à l'échelle du territoire. L'hydrogène renouvelable sera distribué via des stations qui alimenteront :

-des usages de mobilité internes à FM Logistic : chariots élévateurs, véhicules lourds de transport entre entrepôts ;

-des usages de mobilité privés et publics : taxis, bus, poids lourds, engins de manutention... ;

-des process industriels.