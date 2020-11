Bouygues : nominations à la tête de Bouygues Immobilier et Bouygues Construction

(Boursier.com) — Bernard Mounier, actuel directeur général délégué de Bouygues Construction, en charge de Bouygues Bâtiment France Europe, rejoindra Bouygues Immobilier le 7 décembre 2020 aux côtés de Pascal Minault, afin de se préparer à lui succéder. Le Conseil d'administration de Bouygues Immobilier se réunira le moment venu pour nommer Bernard Mounier président à compter du 1er mars 2021.

Le 1er avril 2021, Pascal Minault, actuel président de Bouygues Immobilier, rejoindra Bouygues Construction aux côtés de Philippe Bonnave afin de se préparer à lui succéder au poste de président-directeur général. Il sera proposé au Conseil d'administration de Bouygues Construction la nomination de Pascal Minault comme directeur général au 1er Juillet 2021, puis comme président-directeur général au Conseil d'administration du mois d'août 2021.

Bernard Mounier, 61 ans, a rejoint le groupe Bouygues en 1983 comme conducteur de travaux. Il exerce en Ile-de-France différentes responsabilités de production et de direction au sein de Bouygues Construction, pour être nommé en 2015 président de Bouygues Bâtiment Ile de France. Depuis le 1er septembre 2018, il est directeur général délégué de Bouygues Construction en charge de Bouygues Bâtiment France Europe ainsi que de la politique achats. Il est membre du comité exécutif de Bouygues Construction.

Pascal Minault, 57 ans, diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et du Collège des Ingénieurs a rejoint le groupe Bouygues en 1986. Il y a acquis une solide expérience dans les travaux publics, le bâtiment et le développement immobilier, en France et à l'international où il a été basé plus de 15 ans (Hong-Kong, Royaume-Uni, Suisse). En 2015, il est nommé directeur général de Bouygues Entreprises France Europe et pilote les activités Bâtiment et Développement immobilier en Région France et en Europe (Royaume-Uni excepté). Pascal Minault est président de Bouygues Immobilier depuis février 2019.