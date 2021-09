Bouygues : nomination chez Bouygues Construction

Bouygues : nomination chez Bouygues Construction









Crédit photo © Radosek / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Amélie Quidor est nommée directrice des ressources humaines de Bouygues Construction et intègre, à ce titre, le comité exécutif. Afin d'accompagner la transformation de Bouygues Construction, elle a pour mission de porter une politique RH responsable et attractive, résolument ouverte vers le changement, l'évolution des modes de travail et de management, e développement de tous les talents.

L'animation du volet social de la politique RSE de l'entreprise lui est également confiée. Diplômée de Sciences Po Paris, Amélie Quidor a d'abord occupé des fonctions ressources humaines au sein de différents secteurs d'activités (automobile, industrie, cabinet d'avocats). En 2004, elle rejoint Bouygues Bâtiment Ile de-France puis prend la responsabilité du développement RH de Bouygues Construction en 2011. En 2017, elle devient directrice des ressources humaines de Bouygues Bâtiment France-Europe.

Depuis mars 2019, Amélie était directrice des ressources humaines de Bouygues Immobilier.