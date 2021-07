Bouygues : nomination

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — A compter du 1er juillet 2021, José Liotet succède à Philippe Jouy dans ses fonctions de Président de Bouygues Bâtiment Nord-Est et co-Gérant de Linkcity Nord-Est.

Diplômé de l'ESTP, José Liotet a rejoint le Groupe Bouygues en 1988, en intégrant Pertuy Construction. Au cours de son parcours, il a occupé successivement des fonctions travaux, commerciales et de production. Véritable entrepreneur et fin connaisseur du territoire nord-est, il a contribué au développement d'organisations innovantes et a pris une part active au rapprochement entre Norpac et Pertuy Construction puis à la création de Bouygues Bâtiment Nord-Est en 2015. Il pilotait jusqu'à présent les activités de production de l'entreprise en tant que Directeur Général Adjoint.

Il aura ainsi la responsabilité de poursuivre la dynamique engagée, à la fois pour garantir l'atteinte d'une performance durable et responsable et accélérer le développement de l'entreprise ainsi que son processus de transformation en lien avec les ambitions de Bouygues Construction.