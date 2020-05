Bouygues : net repli après les comptes

(Boursier.com) — Bouygues dévoile des résultats trimestriels en retrait, marqués par les premiers effets de la pandémie de Covid-19 sur le Groupe ainsi que l'impact de la saisonnalité chez Colas. Le résultat opérationnel courant s'établit à -242 millions d'euros, en recul de 184 ME sur un an, pour un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros, en baisse de 9% et de 8% à périmètre et change constant. Le résultat net part de groupe est négatif à hauteur de 204 ME contre un déficit de 59 ME un an auparavant.

La bonne performance des activités de construction et de TF1 sur les mois de janvier et de février 2020 et la résilience de Bouygues Telecom n'ont pas permis de compenser la forte diminution de l'activité à compter du mois de mars, résultant essentiellement des mesures de confinement décidées par le gouvernement français. Le Groupe estime la baisse de chiffre d'affaires liée au Covid-19 à environ 750 millions d'euros au premier trimestre 2020, dont 600 millions d'euros environ sur la France. Cette baisse s'explique par le quasi-arrêt des chantiers en France depuis mi-mars, le ralentissement ou l'arrêt des chantiers dans une dizaine d'autres pays, l'annulation progressive des campagnes publicitaires chez TF1 et la fermeture des boutiques chez Bouygues Telecom.

Bilan solide

Bouygues souligne disposer d'un fort niveau de liquidités et d'une structure financière particulièrement solide avec une trésorerie disponible de 10,3 milliards d'euros à fin mars. Le ratio d'endettement net atteint 31% (contre 47% fin mars 2019).

Impact plus fort au deuxième trimestre

Alors que les résultats du premier trimestre traduisent les premiers effets de la pandémie de Covid-19, le Groupe anticipe un impact plus fort sur ses résultats et ceux de ses activités au deuxième trimestre, en raison de la poursuite de la crise sanitaire en France et des mesures de restriction étendues à de nouveaux pays. "À ce jour, en raison du manque de visibilité sur le calendrier de reprise totale de l'activité, sur le rattrapage des retards subis, ainsi que sur les conséquences liées à la crise du Covid-19, il est trop tôt pour établir de nouveaux objectifs pour l'année 2020 pour le groupe, les activités de construction et TF1", indique également Bouygues.

Le titre sous pression

Suite à ces annonces, le titre trébuche de 4,4% à 24,8 euros, dans un marché il est vrai fortement baissier. Goldman Sachs ('neutre') parle de résultats robustes mais pointe du doigt l'absence de guidance. Bryan Garnier évoque des comptes légèrement inférieurs au consensus mais reste confiant sur le dossier et réitère son conseil 'achat'.