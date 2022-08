Bouygues : Martin et Olivier Bouygues détiennent plus de 25% du capital

(Boursier.com) — Martin , Olivier Bouygues et leurs familles se sont renforcés au capital de Bouygues. Dans un avis AMF, les deux frères ont déclaré avoir franchi en hausse, le 11 août, le seuil de 25% du capital de la société et détenir 95.700.494 actions Bouygues représentant 152.205.737 droits de vote, soit 25,02% du capital et 29,37% des droits de vote du conglomérat. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.