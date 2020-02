Bouygues : le titre grimpe après un exercice 2019 solide

Crédit photo © Augusto Da Silva / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Bouygues dévoile des comptes 2019 en ligne avec ses objectifs annuels grâce à des résultats solides portés par ses trois activités et une génération élevée de cash. Le résultat opérationnel courant s'améliore de 112 millions d'euros à 1,676 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 7% (+5 % à périmètre et change constants) à 37,9 milliards d'euros. Hors impact d'Axione, le résultat opérationnel courant augmente de 218 ME sur la période avec une marge opérationnelle courante en progression de 0,3 point sur un an à 4,4%.

[ #BouyguesResults 📈] -Résultats -Génération élevée -Dividende 2,60EUR/action (dont 0,90EUR/action à exceptionnel) Découvrez les résultats annuels 2019 du @GroupeBouygues ?️ https://t.co/nRmsJp8gMw pic.twitter.com/zIRf4JUa5X >— Groupe Bouygues (@GroupeBouygues), via Twitter

À 1,184 MdE, le résultat net part du Groupe est en repli de 124 ME, en raison de la baisse des produits non courants (20 ME en 2019 contre 265 ME en 2018), principalement chez Bouygues Telecom. Le consensus 'Bloomberg' attendait un bénéfice net de 1,08 milliard d'euros pour des revenus de 37,1 MdsE.

Solide génération de cash-flow

Le cash-flow libre du Groupe, retraité des dividendes versés par Alstom en 2018 et en 2019, progresse de 234 ME et s'élève à 1,038 MdE. Il bénéficie notamment de la hausse de la génération de cash-flow libre de Bouygues Telecom (+109 ME) qui atteint son objectif de 300 ME en 2019. À 815 ME, la génération de cash-flow libre après BFR du Groupe hors dividendes d'Alstom a doublé comparé à 2018.

Concernant le bilan, Bouygues a fortement réduit son endettement financier net à fin 2019. Il s'établit à 2,2 MdsE contre 3,6 MdsE fin 2018, bénéficiant de l'impact positif d'Alstom (dividendes et cession de 13% du capital) pour 1,4 MdE.

Un dividende de 2,60 euros par action

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 23 avril 2020 un dividende de 2,60 euros par action, dont 0,90 euro par action à titre exceptionnel. Les dates de détachement, d'arrêté des positions et de paiement sont respectivement fixées aux 5 mai, 6 mai et 7 mai 2020.

Un cash-flow libre supérieur à 300 ME chez BT en 2020

Au niveau des perspectives, le conglomérat vise une marge opérationnelle courante des activités de construction en amélioration en 2020. Chez TF1, le taux de marge opérationnelle courante est attendu à deux chiffres avec un coût des programmes à ME. Enfin, Bouygues Telecom poursuivra sa croissance en s'appuyant sur sa stratégie de différenciation et vise en 2020 une croissance de son chiffre d'affaires Services d'environ 5%, un cash-flow libre supérieur à 300 ME dans un contexte de croissance de ses investissements (attendus entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros bruts hors fréquences) nécessaires à l'augmentation de la capacité Mobile en 4G et au début du déploiement de la 5G.

Enfin, le Groupe Bouygues poursuivra sa croissance durable avec l'objectif d'une génération d'un cash-flow libre après BFR10 de 1 milliard d'euros grâce à la contribution de ses trois activités et une réduction de ses émissions de GES11 d'ici 2030. Un objectif compatible avec l'Accord de Paris (limitation du réchauffement climatique à +1,5 degré Celsius) sera défini et un plan d'actions sera établi par les cinq Métiers du Groupe en 2020.

Le titre grimpe

Le marché salue ces annonces avec un titre qui gagne 3,3% à 40,7 euros à la mi-journée à Paris, au plus haut niveau depuis mai 2018. Goldman Sachs affirme que le groupe a encore dépassé les attentes des analystes et souligne que les prévisions pour 2020 sont "favorables". La banque, à l''achat' sur la valeur, retient également les "messages positifs" dans les télécoms et la construction.