Bouygues : le résultat net part du groupe s'inscrit à 21 ME au T1

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Le groupe Bouygues publie un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 7,7 Milliards d'euros, et à +5% pour les activités de construction. Les filiales TF1 et Bouygues Telecom ont vu leur chiffre d'affaires grimper respectivement de 3% et de 17%.

Le bénéfice net repasse dans le vert au premier trimestre sur fond de reprise de ses activités dans la construction qui avaient subi l'an passé les mesures de restrictions sanitaires strictes imposées lors du premier confinement. Le résultat net part du groupe ressort à 21 ME, contre une perte nette de 204 ME.

Le résultat opérationnel courant reste en perte, à hauteur de -77 ME, contre -242 ME un premier trimestre 2020.

Perspectives

Bouygues espère toujours qu'en 2021, son chiffre d'affaires et ses résultats seront "bien supérieurs" à ceux de 2020, sans toutefois atteindre leur niveau de 2019. Le résultat opérationnel courant devrait revenir à un niveau équivalent ou légèrement supérieur à celui de 2019 en 2022, estime le groupe.

Pour 2021, Bouygues a réhaussé par ailleurs sa prévision de progression de l'Ebitda après loyer pour Bouygues Telecom, attendue à +7% contre +5% auparavant.