Bouygues : Le résultat net part du groupe s'établit à 147 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de Bouygues a atteint 18,5 milliards d'euros, en hausse de 6%. À périmètre et change constants, il progresse de 3%. La hausse du chiffre d'affaires provient essentiellement de Colas. Le résultat opérationnel courant s'est amélioré de 21 millions d'euros par rapport au premier semestre 2021 et atteint 492 millions d'euros.

La marge opérationnelle courante s'élève ainsi à 2,7% au premier semestre 2022, stable par rapport au premier semestre 2021. Les activités médias et télécoms améliorent significativement leur rentabilité. La rentabilité des activités de construction & services recule, pénalisée à date par Colas.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 147 millions d'euros. Il intègre un résultat non courant1 de -44 millions d'euros comprenant essentiellement les coûts relatifs aux projets d'acquisition d'Equans et de rapprochement entre TF1 et M6.

Pour rappel, le résultat net part du Groupe du premier semestre 2021 intégrait une contribution d'Alstom pour 219 millions d'euros essentiellement liée aux cessions d'actions ainsi qu'un résultat non courant de +80 millions d'euros lié principalement à des plus-values de cessions de data centers chez Bouygues Telecom.

L'endettement financier net s'établit à 3.705 millions d'euros, contre 2.813 millions d'euros fin juin 2021, soit une variation de 892 millions d'euros. Le ratio d'endettement net reste bas à 29% (contre 24% fin juin 2021).

PERSPECTIVES 2022

Le Groupe confirme ses objectifs 2022

Les perspectives ci-dessous s'entendent sur la base des éléments connus à date, hors nouvelle évolution défavorable de la situation liée à la Covid-19, hors acquisition d'Equans et hors rapprochement de TF1 et M6.

En 2022, le Groupe attend une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant par rapport à 2021.

Après la validation en 2021 des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Colas, les autres Métiers visent la validation par le SBTi 3 de leurs trajectoires de décarbonation.

Bouygues reste très vigilant quant aux évolutions macroéconomiques et à leurs répercussions directes et indirectes sur les activités et les résultats du Groupe.

Bouygues Telecom revoit ses perspectives 2022

Bouygues Telecom remplace son objectif 2022 de croissance de chiffre d'affaires Services d'environ 5% par un objectif 2022 de croissance de chiffre d'affaires facturé aux clients supérieure à 5%.

Bouygues Telecom remplace son objectif de croissance de chiffre d'affaires Services par un objectif de croissance de chiffre d'affaires facturé aux clients, plus représentatif de sa performance. À la différence du chiffre d'affaires facturé aux clients, le chiffre d'affaires Services (+3% au premier semestre 2022) est soumis aux variations structurelles et conjoncturelles du chiffre d'affaires "entrant", alors que celles-ci sont sans conséquence sur l'EBITDA après Loyer (le chiffre d'affaires "entrant" étant compensé par des coûts symétriques liés au trafic "sortant").

Bouygues Telecom relève son objectif de progression de l'EBITDA après Loyer et prévoit une progression de plus de 8%.

Pour rappel, Bouygues Telecom attendait jusqu'à présent une progression de l'EBITDA après Loyer d'environ 7%.

Il confirme son objectif d'investissements d'exploitation bruts à 1,5 milliard d'euros (hors fréquences 5G) permettant d'anticiper la croissance de la base de clients Mobile et Fixe et des usages.

Perspectives de TF1

L'environnement macroéconomique actuel marqué par l'inflation et le conflit en Ukraine n'a pas pesé de façon significative sur les résultats financiers du groupe TF1 à fin juin 2022. Sur la seconde partie de l'année, le groupe TF1 continuera en fonction des évolutions de marché à adapter ses coûts.

Le pôle Média bénéficiera d'une programmation ambitieuse, marquée notamment par la Coupe du monde de football fin 2022, qui lui permettra de renforcer ses audiences et d'offrir des inventaires premium à ses clients annonceurs. Le groupe TF1 étendra sa couverture et accompagnera les usages en pleine mutation, grâce au travail d'allocation de ses contenus entre linéaire et non-linéaire. La réalisation de l'opération de cession des activités Publishers est attendue sur le second semestre 2022.

Newen Studios bénéficiera de livraisons importantes au deuxième semestre et de nouvelles commandes, notamment avec les plateformes, permettant d'être confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs fixés.