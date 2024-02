Bouygues : le projet de rachat de La Poste Telecom n'emballe pas la Bourse

(Boursier.com) — Bouygues ferme la marche sur le CAC40 en cette fin de semaine avec un titre qui cède 2,3% à 34 euros. Les opérateurs ont mal accueilli l'annonce du rachat de 100% de La Poste Telecom, 1er opérateur virtuel du marché français (détenue à date à 51% par le groupe La Poste et à 49% par SFR). Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance de Bouygues Telecom. Elle lui permettrait de renforcer son parc d'environ 2,3 millions de clients Mobile, présentant un haut niveau de satisfaction client. Le prix d'acquisition est de 950 millions d'euros, montant qui sera ajusté en fonction du calendrier de réalisation de l'opération. Altice France/SFR disposant d'un droit de préemption, l'opérateur pourrait encore empêcher cette transaction....

Les analystes de JP Morgan relèvent que le prix d'acquisition est élevé, mais évoquent "les avantages de l'accord de distribution, une base de clientèle plus large, les opportunités de commerce interentreprises liées au réseau de distribution de La Poste et l'absence d'impact sur le capex de Bouygues".

Pour être clair, cette opération a du sens industriel mais ne contribuerait pas à dégager de la valeur supplémentaire sur notre valorisation de Bouygues Telecom, affirme Oddo BHF. Le broker explique que cette transaction est plutôt chère avec un multiple de valorisation de 20x l'EBITDA 2024e et ramené à 7x seulement à partir de 2028 grâce aux synergies. A titre de comparaison, Bouygues Telecom avait racheté EIT pour un multiple de valorisation post-synergies de 4,3x maximum.

L'analyste maintient sa recommandation 'neutre', ne voyant pas non plus d'urgence à acheter le titre de manière agressive. Les perspectives de redressement de la marge d'Equans sur 2024 et la possible réserve de marge liée à la provision réalisée l'an dernier sur Equans pourraient remettre en cause le statut de "funding short du secteur".