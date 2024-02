Bouygues : le marché salue les résultats

(Boursier.com) — Encore une publication bien accueillie sur le CAC40. Bouygues grimpe en effet de 5% à 35,7 euros après sa publication annuelle. Le conglomérat a enregistré en 2023 un bénéfice d'exploitation courant des activités de 2,41 milliards d'euros, en hausse de 19%, porté par la contribution d'Equasens. Le chiffre d'affaires a bondi de 26% à 56,02 milliards d'euros (+4% à taux de change et périmètre constants). "Dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance, Bouygues vise pour 2024 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2023", a indiqué Bouygues. Le groupe annonce par ailleurs le paiement d'un dividende de 1,90 euro par action au titre de l'année 2023, en hausse de 10 centimes d'euro par rapport à 2022.

Le titre Bouygues devrait bien réagir à cette publication marquée par une nette amélioration du BFR et une DN inférieure aux attentes, affirmait Oddo BHF ('neutre') avant l'ouverture. Les perspectives 2024 ne devraient pas remettre en cause le statut de "funding short du secteur". Goldman Sachs ('neutre') estime que le quatrième trimestre a été bon, même si les prévisions semblent faibles. Les perspectives ne sont néanmoins probablement pas une surprise compte tenu de l'incertitude économique et politique. Le principal facteur de faiblesse concerne l'activité de construction.