Bouygues : le marché guère emballé par les résultats

(Boursier.com) — A contre-courant, Bouygues redonne 1,9% à 32,4 euros malgré la confirmation de ses objectifs 2021. Le conglomérat prévoit toujours que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant seront "très proches" en 2021 du niveau de 2019. La marge opérationnelle courante est attendue à son niveau d'avant-crise dès cette année.

Sur les neuf premiers mois de 2021, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 10%, à 27,517 MdsE, non loin de son niveau de 2019 enregistré sur la même période. Le résultat opérationnel courant atteint 1,141 MdE, contre 681 ME un an plus tôt et au-delà du niveau des 9 premiers mois de 2019 (à 1,118 MdE). La marge opérationnelle courante remonte ainsi à 4,1%, comme à la même période en 2019, après être tombée à 2,7% un an plus tôt.

Goldman Sachs parle de résultats légèrement supérieurs aux estimations de la société avec des chiffres rassurants pour la division télécoms. L'amélioration de la facturation moyenne par utilisateur fixe et mobile au troisième trimestre "devrait rassurer les investisseurs après les inquiétudes liées à la baisse de l'ABPU fixe" au deuxième trimestre. Jefferies ('achat') met en avant les résultats positifs chez TF1 et dans la Construction, tandis que Colas est 'resté à la traîne'.

Bouygues vit une année boursière compliquée avec un titre qui cède près de 3% depuis le premier janvier quand le CAC40 affiche sur la même période un gain d'environ 28%.