Bouygues : le groupement Horizon choisi pour la réalisation du lot 4 de la future ligne C du métro de Toulouse

(Boursier.com) — Tisséo a attribué au groupement Horizon formé par Bouygues Travaux Publics (mandataire, 65%), ainsi que Bessac, Soletanche Bachy France et Soletanche Bachy Tunnels (35%), le contrat de réalisation des travaux de construction du lot 4 de la future ligne C du métro de Toulouse. D'un montant de 352 ME, ce projet permettra de compléter l'offre de mobilité collective décarbonée de la ville de Toulouse.

Ce projet comprend la réalisation d'un tunnel foré au tunnelier sur 4.160 mètres de long et 8,50 mètres de diamètre intérieur ; 4 stations : Montaudran Gare, L'Ormeau, Limayrac-Cité de l'Espace et Jean Rieux ; 3 ouvrages annexes et leurs rameaux de connexion au tunnel ; une tranchée couverte de 650 mètres de longueur en extrémité sud du lot à Montaudran.

Outre la complexité inhérente aux travaux souterrains, les principaux défis de ce projet, réalisé en site urbain sont d'une part, la réalisation phasée de la tranchée couverte d'extrémité par laquelle le tunnelier doit démarrer son creusement et d'autre part, une interface avec le chantier du viaduc à la sortie de terre du tunnel à Montaudran.