Bouygues : Le chiffre d'affaires atteint 8,2 Milliards d'euros au T1

(Boursier.com) — Comme chaque année, les résultats du groupe Bouygues au premier trimestre ne sont pas représentatifs de ceux de l'année, du fait principalement de la forte saisonnalité des activités de Colas. Le chiffre d'affaires atteint 8,2 Milliards d'euros, en hausse de 6%. À périmètre et change constants, il progresse de 3%. Le résultat opérationnel courant est stable par rapport au premier trimestre 2021 à - 77 millions d'euros. La marge opérationnelle courante s'élève ainsi à -0,9% au premier trimestre 2022 (- 1% au premier trimestre 2021).

Le résultat opérationnel est de -93 millions d'euros. Il intègre un résultat non courant de -16 millions d'euros, non représentatif de l'activité. Ce résultat non courant comprend essentiellement des plus-values de cession de data centers chez Bouygues Telecom (+5 millions d'euros) ainsi que des coûts relatifs aux projets en cours (acquisition d'Equans et rapprochement entre TF1 et M6) chez Bouygues Construction (-5 millions d'euros), chez TF1 (-3 millions d'euros) et chez Bouygues SA (-13 millions d'euros). Pour rappel, le résultat non courant s'élevait à +56 millions d'euros au premier trimestre 2021 en raison principalement de plus-values de cessions de data centers chez Bouygues Telecom.

Le résultat net part du Groupe s'établit à -131 millions d'euros. Il n'inclut aucune contribution d'Alstom. À noter qu'au premier trimestre 2021, le résultat net part du Groupe avait bénéficié de la contribution d'Alstom pour 120 millions d'euros.

L'endettement financier net s'établit à 2.111 millions d'euros à fin mars 2022 (contre 2.643 millions d'euros fin mars 2021), soit une amélioration de 532 millions d'euros. Il intègre notamment l'évolution de la valeur des swaps de pré-couverture des taux d'intérêt liés aux émissions obligataires à venir. Le ratio d'endettement net reste faible pour un premier trimestre à 16% (contre 22% fin mars 2021).

PERSPECTIVES 2022

À l'occasion de la publication de ses résultats annuels, le Groupe a annoncé, le 24 février, ses perspectives :

Bouygues Telecom

Une croissance du chiffre d'affaires Services estimée à environ 5%.

Une progression de l'EBITDA après Loyer d'environ 7% dans un contexte de hausse des dépenses liées à l'accélération du développement dans le Fixe et à la densification du réseau Mobile.

Des investissements d'exploitation bruts confirmés à 1,5 milliard d'euros (hors fréquences 5G) permettant d'anticiper la croissance de la base de clients Mobile et Fixe et des usages.

Groupe

En 2022, le Groupe attend une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant par rapport à 2021.

Après la validation en 2021 des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Colas, les autres métiers visent la validation par le SBTi 2 de leurs trajectoires de décarbonation.

Ces perspectives ci-dessus s'entendent sur la base des éléments connus à date, hors nouvelle évolution défavorable de la situation liée à la Covid-19, hors acquisition d'Equans et hors rapprochement de TF1 et M6.

Le groupe reste très vigilant quant aux conséquences indirectes liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ces perspectives sont soumises à l'absence de nouvelle détérioration majeure du contexte macro-économique et géopolitique actuel.