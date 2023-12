(Boursier.com) — Face à l'urgence climatique, le groupe Bouygues a défini, depuis 2020, une stratégie Climat qui vise à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et à aider les clients et utilisateurs de ses produits et services à atteindre leurs objectifs de décarbonation.

En complément de la démarche globale de diminution de son empreinte carbone et de ses impacts sur la biodiversité, le groupe Bouygues lance Rejeneo, sa marque dédiée à la préservation et à la restauration des écosystèmes naturels.

ACCOMPAGNER LES FINANCEMENTS DÉDIÉS AUX PUITS DE CARBONE NATURELS

De nombreux facteurs (dégradation des espaces naturels ; contraintes réglementaires ; objectifs de l'Accord de Paris...) nécessitent de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre et d'engager dès que possible une démarche de restauration des puits de carbone à hauteur de ses émissions résiduelles et incompressibles.

Pour cela, les entreprises doivent être accompagnées sur le développement d'une stratégie de contribution à la neutralité par un conseil technique, financier et intègre.

Rejeneo souhaite ainsi :

-apporter plus de transparence et de lisibilité sur le marché du carbone volontaire et favoriser le développement de projets avec des bénéfices environnementaux réels et mesurables,

-proposer à ses clients des portefeuilles diversifiés de projets de contribution présentant la meilleure équation coût/qualité/bénéfices/localisation, mettant l'accent sur des critères biodiversité et en fournissant des éléments de communication rigoureux.

En réponse aux objectifs "Net Zero" annoncés par de nombreuses entreprises, Rejeneo conseille ses clients sur leur stratégie de contribution à la neutralité climatique et a pour vocation de compléter la palette de services proposés par le groupe Bouygues.

Pour ce faire, Rejeneo est partenaire de développeurs de projets spécialisés dans la restauration des écosystèmes et le montage de projets éligibles aux certificats carbone et biodiversité sur le marché volontaire.

Parmi les premières entreprises engagées auprès de Rejeneo, figurent Reforest'Action, spécialisée dans le secteur forestier et présente à l'international ainsi qu'Agoterra spécialisée dans le secteur agricole.

Rejeneo s'appuie sur la société de conseil ELAN (filiale de Bouygues Construction), spécialisé dans la direction de projets et l'ingénierie environnementale.

La plateforme digitale, qui sera livrée au premier trimestre 2024, permettra d'identifier des opportunités locales, reconnues par des labels, et de construire un portefeuille de projets dédiés et ainsi suivre sa démarche de contribution climat & biodiversité de l'acte de financement, jusqu'au suivi des bénéfices mesurés sur le terrain.

"Pour mettre en oeuvre une démarche de contribution à la neutralité carbone, il est essentiel de pouvoir se reposer sur des acteurs de confiance. Rejeneo apporte le conseil nécessaire aux entreprises pour sélectionner les opportunités les plus fiables, gagner en transparence et en lisibilité sur le marché du carbone volontaire et permettre de suivre les projets financés sur le temps long" déclare Edward Bouygues, directeur général délégué du groupe Bouygues.